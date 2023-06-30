Корлисс Уильямсон станет помощником Криса Финча в «Миннесоте»

Теги Миннесота Корлисс Уильямсон НБА Крис Финч Баскетбол

Корлисс Уильямсон станет помощником главного тренера «Миннесоты» Криса Финча.

«Корлисс – фантастическое дополнение к нашему штату. Он обладает богатым опытом, как в НБА, так и на университетском уровне. Он окажет значительное влияние на различные сферы деятельности команды. Мы с нетерпением ждем возможности принять его нашу семью «Тимбервулвз», – заявил Финч.

Чемпион НБА-2004 и лучший «шестой» 2002 года, Уильямсон завершил игровую карьеру в 2007 году.

В 2013 году Уильямсон присоединился к «Сакраменто» в качестве ассистента тренера, в 2016 ушел в «Орландо», а в 2018 вошел в штаб Игора Кокошкова в «Финиксе».

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