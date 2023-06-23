«Портленд» заключил 10-дневное соглашение с незадрафтованным Малэкаем Cмитом

Теги Портленд НБА университет Гонзага Баскетбол

«Портленд» заключил 10-дневное соглашение с незадрафтованным защитником Малэкаем Смитом (23 года, 193 см).

Об этом информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Смит провел 37 матчей за университет Гонзага в минувшем сезоне NCAA.

Защитник набирал в среднем 8,7 очка и 3,6 подбора, реализуя 53,6% бросков с игры и 50% из-за дуги.

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1 комментарий

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Tim Timson
на лето или с начала сезона?.. Портленд лютый)
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