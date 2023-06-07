Объявлен расширенный список юниорской сборной России U18.

Сбор команды, в котором должны принять участие 24 игрока, пройдет с 9 июля по 6 августа на подмосковной базе Go Park.

Расширенный состав юниорской сборной России U18

Защитники: Дмитрий Вертинский (УОР №1, Санкт-Петербург, 17 лет, 196 см), Егор Евстафьев («Зенит»-УОР №1, Санкт-Петербург, 16 лет, 200 см), Илья Ермаков (ЦСКА-ДЮБЛ, Москва, 15 лет, 192 см), Георгий Маруфов (СШОР №2 «Красные Крылья», Тольятти, 16 лет, 191 см), Михаил Матюшков («Руна»-ДЮБЛ, Москва, 17 лет, 187 см), Иван Миронов («ПАРМА»-ДЮБЛ, Пермь, 17 лет, 196 см), Василий Носков («Руна»-ДЮБЛ, 16 лет, 195 см), Матвей Падиус (СШОР «Глория» им. Ю.И. Бирюкова, Москва, 16 лет, 194 см), Александр Поротников (УОР №1, 16 лет, 188 см), Дмитрий Филиппов («Зенит»-УОР №1, 16 лет, 187 см), Тимофей Шикалов (СШ №3 им. А.Д. Мышкина, Екатеринбург, 16 лет, 192 см)

Форварды: Егор Амосов (БК «Самара», Самара, 15 лет, 198 см), Тимофей Ващенко («Зенит»-УОР №1, 16 лет, 200 см), Ростислав Гусев («ЦСКА-Юниор», Москва, 17 лет, 202 см), Тимур Иванов (СШОР Кировского района, Санкт-Петербург, 17 лет, 200 см), Тимофей Комиссаров («Зенит»-УОР №1, 17 лет, 203 см), Дмитрий Радулов (ЦСКА-ДЮБЛ, 17 лет, 196 см), Павел Рябков (УОР, Ставрополь, 17 лет, 202 см), Лев Свинин («ПАРМА»-ДЮБЛ, 16 лет, 202 см), Богдан Шувакин (СШОР №1, Самара, 16 лет, 197 см)

Центровые: Даниил Абрамов («ЦСКА-Юниор», 17 лет, 205 см), Илья Кривых («Руна»-ДЮБЛ, 16 лет, 205 см), Максим Малахов («Локомотив-Кубань»-ДЮБЛ, Краснодар, 17 лет, 205 см), Максим Огарков (МБА-ДЮБЛ, Москва, 17 лет, 208 см).

В связи с тем, что в резервных сборных России взят курс на омоложение, в расширенный список вошли игроки 2006-2008 годов рождения. При этом трое (Ермаков, Поротников и Амосов) выступал за сборную России U16 на IX Российско-Китайских играх в Чунцине.

Вместе с командой на сборе будут работать старший тренер Олег Бартунов («Руна», Москва), тренеры Александр Гусев (ЦСКА-2, Москва), Мирон Лебедев («Химки»-ДЮБЛ, Московская область), тренер-аналитик Максим Бычков («Руна»), тренер по ОФП Роман Лавров («Руна»), врач Игорь Шмаков (ФМБА России), массажист Ильдар Гиниятулин (ФМБА России), менеджер Михаил Леонтьев (РФБ).

В течение сбора у юниоров U18 запланировано несколько товарищеских матчей. Их точные даты и соперники будут объявлены позднее.

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