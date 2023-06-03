Стив Войцеховски возглавил фарм-команду «Юты» в G-лиге

Теги НБА Юта G-лига Уилл Харди Баскетбол

Фарм-команда «Юты» в G-лиге назначила Стива Войцеховски на должность главного тренера.

Войцеховски ранее возглавлял университет Маркетт, он покинул команду NCAA в 2021 году.

Войцеховски, который живет в районе Солт-Лейк-Сити, в последние два года взаимодействовал с «Джаз», особенно в сезоне-21/22. У специалиста давние дружеские отношения с бывшим тренером «Юты» Куином Снайдером.

В прошлом сезоне Войцеховски посетил несколько тренировок «Джаз», налаживая отношения с нынешним тренером команды Уиллом Харди.

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