Кевин Дюрэнт о 53 очках Йокича: «Он невероятен. Ему, наверное, все эти броски показались легкими»

Теги НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Никола Йокич Джамал Мюррэй Баскетбол

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт выразил уважение центровому «Денвера» Николе Йокичу после победы в четвертом матче серии (2-2).

Йокич набрал 53 очка, реализовав 20 из 30 с игры за 39 минут. В его активе также 4 подбора, 11 передач и 1 блок-шот.

«[Йокич] невероятен. Мне кажется, что все эти броски показались ему легкими. Играет в таком темпе, что на него невозможно повлиять. Терпеть не могу, когда он совершает броски. Кажется: «О да, это промах», а мяч попадает точно в цель.

Удивительный игрок. Тащил их весь матч. [Никола] и Джамал Мюррэй отлично работают в этом пик-н-ролле, их трудно остановить. Эффективные игроки, но мы компенсировали это своим упорством и самоотдачей», – сказал Дюрэнт на послематчевой пресс-конференции.

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7 комментариев

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Consistency
Эйтон просто убожество, против него и Фернандо Алонсо 17+10 сделает
+9
-2
+7
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Марсель Объелся
Ответ Consistency
Эйтон просто убожество, против него и Фернандо Алонсо 17+10 сделает
Да и Нараин Картикеян отгрузит по самое не балуй
+7
0
+7
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Иван Кондауров
Невероятные флоутеры, прекрасный скиллсет, фантастический игрок.
+3
0
+3
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ecopromo
Невероятный игрок. Да и вообще серия огонь. 3 и 4 матчи это фантастика
+1
0
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razval
Ответ Марсель Объелся
Да и Нараин Картикеян отгрузит по самое не балуй
Этот молодой)))) даже Рубенс Барикелло 15+15 оформит()))
+1
0
+1
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Александр Данилов
Ответ Consistency
Эйтон просто убожество, против него и Фернандо Алонсо 17+10 сделает
Неожиданная коллаборация с Формулой😂
0
0
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Abdulla
Ответ Иван Кондауров
Невероятные флоутеры, прекрасный скиллсет, фантастический игрок.
Инкредибл флоутерс, греат скиллсет, фантастик плэйер.
Греат инглиш бай Александр Невски, ю ноу?
0
0
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