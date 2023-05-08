Кевин Дюрэнт о 53 очках Йокича: «Он невероятен. Ему, наверное, все эти броски показались легкими»

Звездный форвард «Финикса» выразил уважение центровому «Денвера» после победы в четвертом матче серии (2-2).

Йокич набрал 53 очка, реализовав 20 из 30 с игры за 39 минут. В его активе также 4 подбора, 11 передач и 1 блок-шот.

«[Йокич] невероятен. Мне кажется, что все эти броски показались ему легкими. Играет в таком темпе, что на него невозможно повлиять. Терпеть не могу, когда он совершает броски. Кажется: «О да, это промах», а мяч попадает точно в цель.

Удивительный игрок. Тащил их весь матч. [Никола] и отлично работают в этом пик-н-ролле, их трудно остановить. Эффективные игроки, но мы компенсировали это своим упорством и самоотдачей», – сказал Дюрэнт на послематчевой пресс-конференции.

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