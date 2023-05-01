Чемпионат Турции. «Бахчешехир» сыграет с «Манисой»

В понедельник, 1 мая, в рамках регулярного чемпионата турецкой « » дома сыграет с «Манисой».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Тюрк Телеком – 22-4, Фенербахче – 21-5, Каршияка – 19-8, Анадолу Эфес – 18-8, Бурсаспор – 17-10, Дарушафака – 13-13, Тофаш – 12-15, Бююкчекмедже – 12-15, Галатасарай – 11-15, Бахчешехир – 11-15, Петким Спор – 11-16, Меркезефенди – 11-16, Маниса – 10-16, Газиантеп – 9-18,Бешикташ – 8-18, Коньяспор – 7-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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