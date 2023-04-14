Обозреватель The Salt Lake Tribune Энди Ларсен объяснил, почему отдал голос за центрового «Юты» при выборе лучшего новичка сезона.

Следящий за выступлениями «Джаз» Ларсен оказался единственным из подтвержденных выборщиков, который поставил на первое место Кесслера. Все остальные проголосовали за из « ».

Ларсен признал, что Банкеро превосходит Кесслера по игровым качествам, а также отметил, что тот, вероятно, проведет более успешную карьеру в . Журналист при этом написал, что ориентируется на статистические данные и привел в пример, в частности, показатель EPM (продвинутый плюс/минус) центрового «Джаз» («+2,1»), по которому он значительно превосходит конкурентов.

«Даже если бы я писал про другую команду, то, думаю, все равно проголосовал так же», – пишет Ларсен.

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