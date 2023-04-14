Обозреватель Энди Ларсен объяснил, почему отдал голос за Уокера Кесслера при выборе новичка сезона

Теги Орландо НБА Юта Паоло Банкеро Уокер Кесслер Баскетбол

Обозреватель The Salt Lake Tribune Энди Ларсен объяснил, почему отдал голос за центрового «Юты» Уокера Кесслера при выборе лучшего новичка сезона.

Следящий за выступлениями «Джаз» Ларсен оказался единственным из подтвержденных выборщиков, который поставил на первое место Кесслера. Все остальные проголосовали за Паоло Банкеро из «Орландо».

Ларсен признал, что Банкеро превосходит Кесслера по игровым качествам, а также отметил, что тот, вероятно, проведет более успешную карьеру в НБА. Журналист при этом написал, что ориентируется на статистические данные и привел в пример, в частности, показатель EPM (продвинутый плюс/минус) центрового «Джаз» («+2,1»), по которому он значительно превосходит конкурентов.

«Даже если бы я писал про другую команду, то, думаю, все равно проголосовал так же», – пишет Ларсен.

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1 комментарий

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Сергей Пузанков
Просто не нашёл фамилию Банкеро в бюллетене
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