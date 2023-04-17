Петар Мийович сменил Владимира Йовановича на посту главного тренера «Будучности»

« » отправила в отставку главного тренера Владимира Йовановича.

Черногорский клуб возглавил Петар Мийович, для которого это уже третий в карьере случай, когда он будет руководить «Будучностью».

Увольнение Йовановича последовало за двумя поражениями, которые имели место на прошлой неделе. Сперва «Будучность» уступила «Ульму» в 1/8 финала Еврокубка, а затем проиграла «Борацу» в матче лиги.

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