Петар Мийович сменил Владимира Йовановича на посту главного тренера «Будучности»
«Будучность» отправила в отставку главного тренера Владимира Йовановича.
Черногорский клуб возглавил Петар Мийович, для которого это уже третий в карьере случай, когда он будет руководить «Будучностью».
Увольнение Йовановича последовало за двумя поражениями, которые имели место на прошлой неделе. Сперва «Будучность» уступила «Ульму» в 1/8 финала Еврокубка, а затем проиграла «Борацу» в матче Адриатической лиги.
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