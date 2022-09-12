Аарон Уайт продолжит карьеру в «Будучности»

Бывший форвард «Зенита» (30 лет, 206 см) близок к подписанию контракта с черногорской «Будучностью».

Американец провел прошлый сезон за и завоевал с клубом три титула: чемпион лиги, чемпион Сербии и победитель Кубка Сербии.

Уайт пропустил начало прошлого сезона из-за перелома предплечья, но затем сыграл за сербскую команду 47 матчей, набирая в среднем 6,2 очка.

Главный фаворит вылетел с Евробаскета. Йокич был в порядке, но сербов снесли эмоциональным торнадо имени Джанмарко Поццекко