Аарон Уайт продолжит карьеру в «Будучности»

Теги возможные переходы Еврокубок Црвена Звезда MTS Адриатическая лига Будучность Аарон Уайт Баскетбол

Бывший форвард «Зенита» Аарон Уайт (30 лет, 206 см) близок к подписанию контракта с черногорской «Будучностью».

Американец провел прошлый сезон за «Црвену Звезду» и завоевал с клубом три титула: чемпион Адриатической лиги, чемпион Сербии и победитель Кубка Сербии.

Уайт пропустил начало прошлого сезона из-за перелома предплечья, но затем сыграл за сербскую команду 47 матчей, набирая в среднем 6,2 очка.

Главный фаворит вылетел с Евробаскета. Йокич был в порядке, но сербов снесли эмоциональным торнадо имени Джанмарко Поццекко

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