Стефен Карри вошел в совет Джо Байдена по вопросам фитнеса и питания

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» и его жена Айеша вошли в совет президента США Джо Байдена по вопросам спорта, фитнеса и питания.

В пятницу Белый дом объявил о присоединении к совету 30 новых членов. Знаменитая пара вошла в их число.

Помимо Карри, в список новых членов также входят чемпионка женской НБА Тамика Кэтчингс, бывший бейсболист «Филадельфии» Райан Ховард, сноубордистка Хлоя Ким, бобслеистка Элана Майерс-Тейлор и легкоатлетка Шанте Лоу.

Напомним, что Карри поддержал Джо Байдена на Национальном съезде Демократической партии на президентских выборах 2020 года.

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