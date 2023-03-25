Стефен Карри вошел в совет Джо Байдена по вопросам фитнеса и питания

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Джо Байден Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри и его жена Айеша вошли в совет президента США Джо Байдена по вопросам спорта, фитнеса и питания.

В пятницу Белый дом объявил о присоединении к совету 30 новых членов. Знаменитая пара вошла в их число.

Помимо Карри, в список новых членов также входят чемпионка женской НБА Тамика Кэтчингс, бывший бейсболист «Филадельфии» Райан Ховард, сноубордистка Хлоя Ким, бобслеистка Элана Майерс-Тейлор и легкоатлетка Шанте Лоу.

Напомним, что Карри поддержал Джо Байдена на Национальном съезде Демократической партии на президентских выборах 2020 года.

«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blooooomka
Я думаю на эту должность подходит ЛБЖ, он походу в этом соображает лучше чем любой диетолог и мастер по фитнесу...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jerry40
Видимо, выборы не за горами
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forza
Ответ Марсель Объелся
А у Карри время то на это будет? Зайон лучше бы подошёл
Карри в совет по фитнесу, Зайона в совет по питанию.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марсель Объелся
А у Карри время то на это будет? Зайон лучше бы подошёл
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий