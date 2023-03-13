Джоэл Эмбиид: «Моя защита к плей-офф всегда выходила на другой уровень»

Звездный центровой «Филадельфии» рассказал о своих и командных кондициях в преддверии плей-офф.

«Я стал здоровее. Это очень помогает, а потом мы подходим к тому моменту сезона, когда нужно быть начеку во всем. В нападении и в защите. В прошлом моя защита от начала регулярного сезона до плей-офф всегда выходила на другой уровень. Так что все дело в том, чтобы приноровиться.

Думаю, это имеет смысл в нашей команде – нужен кто-то, кто может защищать кольцо. У нас много парней, которые любят быть агрессивными, а потому мы часто проваливаемся в обороне. Так что если вы собираетесь поставить своего лучшего защитника в бегущую пятерку, это, вероятно, не имеет большого смысла, потому что соперник получит много открытых бросков. Так что надо продолжать делать то, что пока работает.

Как я всегда говорю, я просто работаю над своей игрой. Смотрю, что работает, а что нет. Нам нужна эта интенсивность в защите, и дело не только во мне. Мы должны делать это все вместе», – пояснил центровой.

28-летний баскетболист в текущем сезоне набирает 33,4 очка, 10,0 подбора и 4,1 передачи за 35 минут игрового времени.

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