Анферни Саймонсу предстоит МРТ-обследование лодыжки
Защитник «Портленда» Анферни Саймонс в четверг пройдет МРТ-обследование правой лодыжки, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Игрок получил повреждение в конце третьей четверти матча с «Вашингтоном» (101:126). Рентген не выявил серьезной травмы.
Саймонс рискует пропустить конкурс трехочковых который состоится 18 февраля в Солт-Лейк-Сити в рамках Уик-энда всех звезд.
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