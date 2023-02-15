Анферни Саймонсу предстоит МРТ-обследование лодыжки

Защитник « » в четверг пройдет МРТ-обследование правой лодыжки, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Игрок получил повреждение в конце третьей четверти матча с «Вашингтоном» (101:126). Рентген не выявил серьезной травмы.

Саймонс рискует пропустить конкурс трехочковых который состоится 18 февраля в Солт-Лейк-Сити в рамках Уик-энда всех звезд.

Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?