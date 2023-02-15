Анферни Саймонсу предстоит МРТ-обследование лодыжки

Теги травмы Портленд НБА Анферни Саймонс Баскетбол

Защитник «Портленда» Анферни Саймонс в четверг пройдет МРТ-обследование правой лодыжки, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Игрок получил повреждение в конце третьей четверти матча с «Вашингтоном» (101:126). Рентген не выявил серьезной травмы.

Саймонс рискует пропустить конкурс трехочковых который состоится 18 февраля в Солт-Лейк-Сити в рамках Уик-энда всех звезд.

Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий