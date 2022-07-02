«Миннесота» подпишет Брина Форбса

договорилась о подписании контракта с защитником (28 лет, 188 см).

Форбс в январе был отправлен из «Сан-Антонио» в «Денвер». В составе «Наггетс» он набирал 8,6 очка и 1,0 передачи в среднем за игру. 1 июля Брин стал свободным агентом.

«Вулвс» ранее согласовали сделку с «Джаз», в которой за Руди Гобера отдадут Малика Бизли, Патрика Беверли, Уокера Кесслера, Джарреда Вандербилта, Леандро Больмаро и четыре драфт-пика первого раунда.

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