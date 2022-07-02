«Миннесота» подпишет Брина Форбса

Теги переходы Миннесота НБА Брин Форбс Баскетбол

«Миннесота» договорилась о подписании контракта с защитником Брином Форбсом (28 лет, 188 см).

Форбс в январе был отправлен из «Сан-Антонио» в «Денвер». В составе «Наггетс» он набирал 8,6 очка и 1,0 передачи в среднем за игру. 1 июля Брин стал свободным агентом.

«Вулвс» ранее согласовали сделку с «Джаз», в которой за Руди Гобера отдадут Малика Бизли, Патрика Беверли, Уокера Кесслера, Джарреда Вандербилта, Леандро Больмаро и четыре драфт-пика первого раунда.

Старт переходов в НБА: где в новом сезоне будут играть Ирвинг, Харден, Бил, Лавин? Онлайн

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные