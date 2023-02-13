Джастин Холидэй договорился о выкупе с «Хьюстоном» и планирует подписать контракт с «Далласом»
Свингмен Джастин Холидэй (33 года, 198 см) договорился о выкупе контракта с «Хьюстоном» и планирует подписать соглашение с «Далласом», когда покинет рынок отказов, сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.
Холидэй в нынешнем сезоне выступал за «Атланту», набирая 4,5 очка и 0,9 передачи в среднем за матч. Перед дедлайном «Хоукс» обменяли игрока в «Хьюстон».
Техасский клуб ранее выкупил также контракты Джона Уолла и Дэнни Грина.
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