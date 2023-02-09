«Даллас» может выменять Матисса Тайбулла

«Даллас» может приобрести у «Филадельфии» атакующего защитника (25 лет, 196 см), сообщает журналист Yahoo! Sports Винсент Гудвилл.

Потеряв форварда Дориана Финни-Смита, «Мэверикс» ищут флангового игрока оборонительного плана.

Ранее « » приобрел у «Бруклина» Кайри Ирвинга и Маркиффа Морриса в обмен на Спенсера Динуидди, , незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).

Игровое время Тайбулла в этом сезоне снизилось более чем в два раза по сравнению с прошлым. Его средние показатели в 49 матчах – 2,7 очка, 1,3 подбора и 0,9 перехвата за 12 минут.

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