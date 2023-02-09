«Даллас» может выменять Матисса Тайбулла

Теги возможные переходы Даллас Филадельфия НБА Дориан Финни-Смит Матисс Тайбулл Баскетбол

«Даллас» может приобрести у «Филадельфии» атакующего защитника Матисса Тайбулла (25 лет, 196 см), сообщает журналист Yahoo! Sports Винсент Гудвилл.

Потеряв форварда Дориана Финни-Смита, «Мэверикс» ищут флангового игрока оборонительного плана.

Ранее «Даллас» приобрел у «Бруклина» Кайри Ирвинга и Маркиффа Морриса в обмен на Спенсера Динуидди, Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).

Игровое время Тайбулла в этом сезоне снизилось более чем в два раза по сравнению с прошлым. Его средние показатели в 49 матчах – 2,7 очка, 1,3 подбора и 0,9 перехвата за 12 минут.

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22 комментария

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ygcn5c2ty9
Ответ evgen98
Он ограниченно свободный агент - это важно. Мори может повторить любое предложение и оставить его у себя летом. И так в принципе может сделать любая команда обменяв его себе.
вот и глянем где он будет после дедлайна, и в след году :)
Филе же нужен лямов за 10 игрок на 12 минут
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evgen98
Ответ ygcn5c2ty9
Больше Тайбула играют даже Ньянг и Шейк Милтон, у него истекает контракт, ты чисто физически за него много не выручишь
Он ограниченно свободный агент - это важно. Мори может повторить любое предложение и оставить его у себя летом. И так в принципе может сделать любая команда обменяв его себе.
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ygcn5c2ty9
Ответ evgen98
"...а он даже не 3&D, с трехой ниже 35 процентов..." тут глянул стату Херберта Джонса из НОП, от которого по прошлому сезону все кипятком ходили - 28% с трехи в этом сезоне - тоже не 3&D?
а ты можешь назвать игрока с 28 процентами трехи, 3&as игроком?)
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ygcn5c2ty9
Ответ Jerry Rodrogha
Это бизнес, но в нем есть логика. Когда команда идёт в перестройку, логично распродавать игроков за пики и молодняк. Когда прямо сейчас идёт рубиться в ПО, то нужен игрок в ротацию, а пики только приправа.
Больше Тайбула играют даже Ньянг и Шейк Милтон, у него истекает контракт, ты чисто физически за него много не выручишь
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evgen98
Ответ ygcn5c2ty9
Вот именно, что он мог бы быть ценным активным, а он даже не 3&D, с трехой ниже 35 процентов, просто элитный деф, который не играет почти, что за него нужно отдавать, Дончича и четыре пика первого раунда?)
"...а он даже не 3&D, с трехой ниже 35 процентов..." тут глянул стату Херберта Джонса из НОП, от которого по прошлому сезону все кипятком ходили - 28% с трехи в этом сезоне - тоже не 3&D?
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Jerry Rodrogha
Ответ ygcn5c2ty9
Вопрос хороший, но это бизнес, мы тут решаем в комментариях и спорим, кто и куда поедет, а может никто и никуда не поедет, а может и поедет, это бизнес, как знать…
Это бизнес, но в нем есть логика. Когда команда идёт в перестройку, логично распродавать игроков за пики и молодняк. Когда прямо сейчас идёт рубиться в ПО, то нужен игрок в ротацию, а пики только приправа.
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ygcn5c2ty9
Ответ evgen98
Если уж так Филе приспичит его менять, так точно уж не в Даллас, по-любому найдутся команды предлагающие что-то лучшее. А вообще на месте Мори я бы увольнял нафиг Риверса и продлевал летом Тайбулля.
жизнь порой непредсказуема, глянем что будет в дедлайн ⏱️
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evgen98
Ответ ygcn5c2ty9
Вот именно, что он мог бы быть ценным активным, а он даже не 3&D, с трехой ниже 35 процентов, просто элитный деф, который не играет почти, что за него нужно отдавать, Дончича и четыре пика первого раунда?)
Если уж так Филе приспичит его менять, так точно уж не в Даллас, по-любому найдутся команды предлагающие что-то лучшее. А вообще на месте Мори я бы увольнял нафиг Риверса и продлевал летом Тайбулля.
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ygcn5c2ty9
Ответ evgen98
Ваше дело предложить - наше отказать. Даллас вообще не вариант, ни одного игрока там приличного, полезного для Филы не вижу, оставляя за скобками звезд конечно. И на кой нам пики? когда за чемпионством в поход собрались Харден и Эмбиид.
Вопрос хороший, но это бизнес, мы тут решаем в комментариях и спорим, кто и куда поедет, а может никто и никуда не поедет, а может и поедет, это бизнес, как знать…
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ygcn5c2ty9
Ответ evgen98
Ну во первых играет, ротация у Риверса конечно дрянная, Такер неоправданно много минут съедает как по мне. Во вторых - в том и дело, что у Далласа нечего предложить.
И плюс у Далласа, есть два или три пика первого раунда, помимо адекватных ролевиков в ростере
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evgen98
Ответ ygcn5c2ty9
Ну во первых, он играет гораздо меньше, чем в прошлом году, его игровое время снизилось в два раза, с 25 минут до 12, так что «играет» это крайне громко сказано, а во вторых, если Даллас захочет что-то предложить, то предложить, какой-никакой постер и пики за игрока сугубо защищающегося, набирающего меньше 3 очков за игру думаю можно))
Ваше дело предложить - наше отказать. Даллас вообще не вариант, ни одного игрока там приличного, полезного для Филы не вижу, оставляя за скобками звезд конечно. И на кой нам пики? когда за чемпионством в поход собрались Харден и Эмбиид.
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ygcn5c2ty9
Ответ evgen98
Тренер не знаете кто там? В любой другой команде важный актив безусловно, да и сегодня с Бостоном в концовке играл.
Вот именно, что он мог бы быть ценным активным, а он даже не 3&D, с трехой ниже 35 процентов, просто элитный деф, который не играет почти, что за него нужно отдавать, Дончича и четыре пика первого раунда?)
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ygcn5c2ty9
Ответ evgen98
Ну во первых играет, ротация у Риверса конечно дрянная, Такер неоправданно много минут съедает как по мне. Во вторых - в том и дело, что у Далласа нечего предложить.
Ну во первых, он играет гораздо меньше, чем в прошлом году, его игровое время снизилось в два раза, с 25 минут до 12, так что «играет» это крайне громко сказано, а во вторых, если Даллас захочет что-то предложить, то предложить, какой-никакой постер и пики за игрока сугубо защищающегося, набирающего меньше 3 очков за игру думаю можно))
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evgen98
Ответ mzfk69
очень важный актив, играющий по 12 минут
Тренер не знаете кто там? В любой другой команде важный актив безусловно, да и сегодня с Бостоном в концовке играл.
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evgen98
Ответ ygcn5c2ty9
Он у них не играет совсем, и они вроде как не против его выменять. Если Даллас даст что-то адекватное хотя бы, будет ок Все зависит от фронт-офиса
Ну во первых играет, ротация у Риверса конечно дрянная, Такер неоправданно много минут съедает как по мне. Во вторых - в том и дело, что у Далласа нечего предложить.
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Tolball
В Далласе сейчас Грин неплохо заиграл,плюс есть Буллок с более менее защитой и трехой,плюс ТХд,плюс Харди молодой и талантливый.Тейбула так не отдадут и на Макги не поменяют,а один оставшейся пик лучше на защитного игрока в краске потратить,где у Мавс беда.
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Klna Jislime
Тайбулл если честно топ игрок.

За 12 минут перехват делать, это топово!
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mzfk69
Ответ evgen98
Хотелки Далласа понятны, а что отдавать то собрались? Дончич, Кайри и голяк. Какой смысл Филе отдавать элитного защитника с далеко не безнадежным броском вообще не понятно. Там Коркмаз обмен запросил - его пожалуйста.
очень важный актив, играющий по 12 минут
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ygcn5c2ty9
Ответ evgen98
Хотелки Далласа понятны, а что отдавать то собрались? Дончич, Кайри и голяк. Какой смысл Филе отдавать элитного защитника с далеко не безнадежным броском вообще не понятно. Там Коркмаз обмен запросил - его пожалуйста.
Он у них не играет совсем, и они вроде как не против его выменять. Если Даллас даст что-то адекватное хотя бы, будет ок
Все зависит от фронт-офиса
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evgen98
Хотелки Далласа понятны, а что отдавать то собрались? Дончич, Кайри и голяк. Какой смысл Филе отдавать элитного защитника с далеко не безнадежным броском вообще не понятно. Там Коркмаз обмен запросил - его пожалуйста.
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ygcn5c2ty9
Ну если Мавс выменяют, это будет мое почтение!
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Алексей Водонос
Отличная идея! Действуйте.
+14
0
+14
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