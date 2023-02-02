Остин Ривз: «Не верил, что все 60 игроков, выбранные на драфте, были лучше меня»

Защитник «Лейкерс» рассказал о том, что он почувствовал, когда не был выбран на драфте 2021 года.

«Я был очень зол, если честно. Разумеется, я не верил, что все 60 игроков, выбранные на том драфте, были лучше меня.

Но на драфте значение имеет не только талант игрока на данный момент. После 25-го пика главное значение имеет потенциал.

Я был недоволен, но я знал, что у меня будет шанс. Все, что мне было нужно, это чтобы кто-то дал мне возможность проявить себя», – сказал Ривз.

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