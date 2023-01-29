Шариф О’Нил – о резких высказываниях отца: «Это его способ мотивировать игроков»

’Нил, выступающий за команду G-лиги «Игнайт», прокомментировал резкие высказывания своего отца, прославленного центрового НБА Шакила О’Нил.

Шак неоднократно критиковал звездных игроков, а недавно сделал выпад в адрес новобранца « » . Экс-баскетболист заявил, что «даже не знает, кто это такой».

«Он говорит такие вещи для того, чтобы игрок попытался заткнуть его. Он хочет, чтобы эти чуваки доказали его неправоту. Это его способ мотивировать их», – написал О’Нил-младший в соцсетях, но позже удалил сообщение.

Расстегивающиеся штаны Adidas – знаковый атрибут НБА, который покорил весь мир. Вообще-то они появились раньше и под другим брендом