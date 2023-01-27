Шакил О′Нил – о Руи Хатимуре: «Даже не знаю, кто это такой. Никогда о нем не слышал»
Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Шакил О′Нил резко высказался о новом игроке «Лейкерс» Руи Хатимуре.
«Я даже не знаю, кто это такой, черт возьми. Мы пытаемся выиграть чемпионат. Кто это? Серьезно. Покажите мне его фотографию. Он умеет играть? Никогда о нем не слышал.
Мы отдали Кендрика Нанна, он ничего не делал, но послушайте, для моих «Лейкерс» главное – это победа в чемпионате. Если этот парень не поможет нам выиграть чемпионат, я не хочу его видеть. Я даже не знаю, кто это.
Если хочешь произвести на меня впечатление, надо было приобрести Брэдли Била. Давай, Роб. Это все, что я могу сказать», – заявил Шак.
Кобе – величайший игрок в истории «Лейкерс». Это легко понять, если поездить по Лос-Анджелесу
Надеюсь кто-то покажет это видео Шакилу
Хоть получит представление кто это .
Но бросок со средней у него шикарный
тренеры о нем хорошо отзываются
Тренируется когда надо и не бегает в свободное время за крылышками 🤣
Похоже что и Баркли о нем не слышал
Он его назвал
Rui Hoochiemama…..
https://mobile.twitter.com/waldorfsfinest/status/1618771102381248512