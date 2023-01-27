Шакил О′Нил – о Руи Хатимуре: «Даже не знаю, кто это такой. Никогда о нем не слышал»

Теги Лейкерс Шакил О′Нил НБА Роб Пелинка Руи Хатимура Баскетбол

Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Шакил О′Нил резко высказался о новом игроке «Лейкерс» Руи Хатимуре.

«Я даже не знаю, кто это такой, черт возьми. Мы пытаемся выиграть чемпионат. Кто это? Серьезно. Покажите мне его фотографию. Он умеет играть? Никогда о нем не слышал. 

Мы отдали Кендрика Нанна, он ничего не делал, но послушайте, для моих «Лейкерс» главное – это победа в чемпионате. Если этот парень не поможет нам выиграть чемпионат, я не хочу его видеть. Я даже не знаю, кто это.

Если хочешь произвести на меня впечатление, надо было приобрести Брэдли Била. Давай, Роб. Это все, что я могу сказать», – заявил Шак.

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9 комментариев

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Телохранитель Джеймса Уорти
Ответ VolkXan
Дешёвый понт, и эт аналитик НБА. Я тоже не знал, но я даже игры не смотрю.
Видимо Шак тоже не смотрел игры Вашингтона
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0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Телохранитель Джеймса Уорти
Ответ VolkXan
Дешёвый понт, и эт аналитик НБА. Я тоже не знал, но я даже игры не смотрю.
Видимо Шак тоже не смотрел игры Вашингтона
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VolkXan
Дешёвый понт, и эт аналитик НБА. Я тоже не знал, но я даже игры не смотрю.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джонни-массажист
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=cBJBzMoFMBA Надеюсь кто-то покажет это видео Шакилу Хоть получит представление кто это . Но бросок со средней у него шикарный
Не беспокойся, бро! Я покажу....
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ paganism
Это недостающее звено по мнению блаженных, ты что, Шак?
Ты сам блажeнный .Никто не говорил что от Хачимуры чемпионство зависит
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Be1983kot18leta@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=cBJBzMoFMBA
Надеюсь кто-то покажет это видео Шакилу
Хоть получит представление кто это .
Но бросок со средней у него шикарный
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
paganism
Это недостающее звено по мнению блаженных, ты что, Шак?
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Be1983kot18leta@gmail.com
Шак я тоже не знал пока он в Вашингтоне играл .Теперь вместе будем с ним вернее с его игрой знакомиться .
тренеры о нем хорошо отзываются
Тренируется когда надо и не бегает в свободное время за крылышками 🤣
Похоже что и Баркли о нем не слышал
Он его назвал
Rui Hoochiemama…..
https://mobile.twitter.com/waldorfsfinest/status/1618771102381248512
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-2
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Pirikas
Шак, как всегда, как подросток, симпатией такой он подкупает)
+14
-3
+11
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