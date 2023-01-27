Шакил О′Нил – о Руи Хатимуре: «Даже не знаю, кто это такой. Никогда о нем не слышал»

Бывшая звезда , ныне эксперт TNT Шакил О′Нил резко высказался о новом игроке «Лейкерс» .

«Я даже не знаю, кто это такой, черт возьми. Мы пытаемся выиграть чемпионат. Кто это? Серьезно. Покажите мне его фотографию. Он умеет играть? Никогда о нем не слышал.

Мы отдали Кендрика Нанна, он ничего не делал, но послушайте, для моих «Лейкерс» главное – это победа в чемпионате. Если этот парень не поможет нам выиграть чемпионат, я не хочу его видеть. Я даже не знаю, кто это.

Если хочешь произвести на меня впечатление, надо было приобрести Брэдли Била. Давай, Роб. Это все, что я могу сказать», – заявил Шак.

Кобе – величайший игрок в истории «Лейкерс». Это легко понять, если поездить по Лос-Анджелесу