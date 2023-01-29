Йонас Валанчюнас был удален за удар Таджа Гибсона локтем по голове

Центровой «Нового Орлеана» был удален с площадки за то, что ударил центрового «Вашингтона» локтем по голове.

Инцидент произошел за 8:03 до конца второй четверти матча между командами. Валанчюнас пытался пройти под кольцо с сопротивлением Гибсона и в какой-то момент ударил соперника локтем по затылку.

Судьи определили у литовского игрока неспортивный фол 2-й степени и удалили игрока с площадки.

Матч закончился гостевой победой « » (113:103). Валанчюнас завершил встречу без очков (0 из 3 с игры).

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