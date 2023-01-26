Форвард «Нового Орлеана» восстановился после травмы большого пальца ноги, из-за которой не играл два месяца.

25-летний баскетболист принял участие во встрече с «Миннесотой», в которой его команда потерпела поражение со счетом 102:111.

Ингрэм отыграл 26 минут, набрав 13 очков, 5 подборов и 5 передач при 4 потерях и 4 из 18 с игры.

В нынешнем сезоне Ингрэм провел только 15 матчей, набирая в среднем 20,8 очка, 5,1 подбора и 4,7 передачи. Последний раз он выходил на площадку 25 ноября, после чего пропустил 29 игр.

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