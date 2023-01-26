Брэндон Ингрэм вернулся в строй после пропуска 29 матчей

Теги Миннесота Новый Орлеан НБА Брэндон Ингрэм Баскетбол

Форвард «Нового Орлеана» Брэндон Ингрэм восстановился после травмы большого пальца ноги, из-за которой не играл два месяца.

25-летний баскетболист принял участие во встрече с «Миннесотой», в которой его команда потерпела поражение со счетом 102:111.

Ингрэм отыграл 26 минут, набрав 13 очков, 5 подборов и 5 передач при 4 потерях и 4 из 18 с игры.

В нынешнем сезоне Ингрэм провел только 15 матчей, набирая в среднем 20,8 очка, 5,1 подбора и 4,7 передачи. Последний раз он выходил на площадку 25 ноября, после чего пропустил 29 игр.

Деррика Роуза обвиняли в групповом изнасиловании. Он предпочел суд – выиграл, но получил за «токсичную маскулинность»

Кобе – величайший игрок в истории «Лейкерс». Это легко понять, если поездить по Лос-Анджелесу

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артем Андреев
Мда. Пеликанам нужен Зайон. Ингрэм берëт слишком много сложных бросков. Способ Зайона набирать очки более стабилен.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий