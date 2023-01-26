Сергей Кущенко: «Уралмаш» выполнил один из главных пунктов регламента для вступления в Лигу ВТБ – была реконструирована и улучшена арена»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, посетив матч 1/4 финала Кубка России « » — «Зенит» (64:73), оценил перспективы екатеринбургской команды войти в состав Лиги ВТБ.

«Уралмаш» и раньше заявлял о готовности войти в состав участников Лиги ВТБ, сейчас же выполнен один из важнейших пунктов регламента – проведена серьезная работа с ареной ДИВС. Ее реконструировали, сделали удобной для болельщиков, улучшили внешний вид для ТВ-картинки, теперь она выглядит современно, по-баскетбольному. Отмечу, что все билеты на матч с «Зенитом» были проданы.

Сразу по нескольким направлениям развития у «Уралмаша» серьезные подвижки – и арена, и работа с болельщиками, и общая инфраструктура клуба, и спортивная составляющая. Действующий чемпион Суперлиги под руководством интересного яркого тренера Михаила Терехова и в этом сезоне идет на первом месте в турнире.

У команды серьезный частный инвестор, что также очень важно для Лиги. По сути, «Уралмашу» осталось решить только ключевой вопрос по наполнению бюджета на следующий сезон, чтобы подать конкурентную заявку на вступление в Лигу», – заявил Сергей Кущенко.

Сергей Кущенко в Mozzart Sport: страсть сербского баскетбола, футбольная модель для Евролиги и пути развития Лиги ВТБ