Евролига. Женщины. ДВТК – «Мерсин», «Мехелен» встретится с «Авенидой»
В четверг, 26 января, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги состоятся два матча.
Венгерский ДВТК примет турецкий «Мерсин», бельгийский «Мехелен» дома встретится с испанской «Авенидой».
Евролига
Регулярный чемпионат
Женщины
Группа B
ДВТК Венгрия – Мерсин Турция
26 января. 20:10
Мехелен Бельгия – Авенида Испания
26 января. 22:30
Турнирное положение: Фамила Италия – 7-3, Шопрон Венгрия – 7-2, Мерсин Турция – 6-4, Авенида Испания – 5-5, ДВТК Венгрия – 5-4, Жирона Испания – 5-4, Ланды Франция – 2-8, Мехелен Бельгия – 1-8.
Группа А
Турнирное положение: Фенербахче Турция – 8-2, Пулковице Польша – 7-3, УСК Прага Чехия – 7-3, Валенсия Испания – 7-3, Бурж Франция – 5-5, Сексард Венгрия – 3-7, Виртус Италия – 3-7, Олимпиакос Греция – 0-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Наши среди лучших. Егор Демин уже побеждает с «Реалом»
Косички Айверсона – главный атрибут его культурного влияния. Совладать с ними не смог даже Дэвид Стерн
Комментарии