Евролига. Женщины. ДВТК – «Мерсин», «Мехелен» встретится с «Авенидой»

В четверг, 26 января, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги состоятся два матча.

Венгерский ДВТК примет турецкий «Мерсин», бельгийский «Мехелен» дома встретится с испанской «Авенидой».

Евролига

Регулярный чемпионат

Женщины

Группа B

ДВТК Венгрия – Мерсин Турция

26 января. 20:10

Мехелен Бельгия – Авенида Испания

26 января. 22:30

Турнирное положение: Фамила Италия – 7-3, Шопрон Венгрия – 7-2, Мерсин Турция – 6-4, Авенида Испания – 5-5, ДВТК Венгрия – 5-4, Жирона Испания – 5-4, Ланды Франция – 2-8, Мехелен Бельгия – 1-8.

Группа А

Турнирное положение: Фенербахче Турция – 8-2, Пулковице Польша – 7-3, УСК Прага Чехия – 7-3, Валенсия Испания – 7-3, Бурж Франция – 5-5, Сексард Венгрия – 3-7, Виртус Италия – 3-7, Олимпиакос Греция – 0-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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