Кристапс Порзингис: «Дюрэнт – лучший игрок в мире»

Центровой после поражения от (107:113) назвал форварда «Нетс» лучшим игроком в мире.

«Дюрэнт – лучший игрок в мире.

Его очень трудно остановить, особенно если он хорошо себя чувствует. Он зарабатывал штрафные, забрасывал с фолом, и напомню, что в прошлом матче он набрал 45 очков. Он уверен в себе. Его самоуверенность кажется непоколебимой.

Сегодня нам было тяжело, но мы сыграли достойно. У нас был шанс выиграть матч, но немного не повезло», – сказал Порзингис.

«Вы ждете от нас побед только потому, что в составе есть я». Хм, вот и Кевин Дюрэнт выступил в стиле Криштиану