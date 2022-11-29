Кевин Дюрэнт – о призе MVP: «Я уже добивался этого, сейчас мысли о другом»

Форвард «Нетс» ответил на вопрос, надеется ли повторить достижение 2014 года и получить награду MVP сезона.

«Не особо. Я уже добивался этого и знаю, как много требуется для этого усилий. Мне хочется, чтобы меня уважали и ценили наши болельщики, чтобы они хорошо проводили время на трибунах. Если моя игра заставит их что-то скандировать, то будет здорово. Но вообще на данном этапе карьеры мысли о другом, не о личных достижениях», – заявил Кевин.

В понедельник Дюрэнт обновил личный рекорд результативности в сезоне – 45 очков в матче с «Орландо».

Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3