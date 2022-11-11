Евролига. Женщины. «Мехелен» обыграл «Жирону»
В четверг, 10 ноября, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги бельгийский «Мехелен» обыграл испанскую «Жирону».
Регулярный чемпионат
Женщины
Группа А
Турнирное положение: УСК Прага Чехия – 3-0, Валенсия Испания – 2-1, Пулковице Польша – 2-1, Бурж Франция – 2-1, Виртус Италия – 1-2, Фенербахче Турция – 1-2, Сексард Венгрия – 1-2, Олимпиакос Греция – 0-3.
Группа B
Мехелен Бельгия – Жирона Испания – 77:67 (24:16, 15:13, 15:19, 23:19)
МЕХЕЛЕН: Бертш (17 + 6 подборов), Ресимонт (17 + 7 подборов), Беркани (15 + 8 передач), Моррисон (14 + 11 подборов)
ЖИРОНА: Мерфи (16 + 7 подборов), Толо (13), Корнелиус (10)
10 ноября. 22.30
Турнирное положение: Шопрон Венгрия – 3-0, Жирона Испания – 2-1, Авенида Испания – 2-1, Фамила Италия – 2-1, ДВТК Венгрия – 1-2, Мерсин Турция – 1-2, Мехелен Бельгия – 1-2, Ланды Франция – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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