Евролига. Женщины. «Мехелен» обыграл «Жирону»

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В четверг, 10 ноября, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги бельгийский «Мехелен» обыграл испанскую «Жирону».

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Женщины

Группа А 

Турнирное положение: УСК Прага Чехия – 3-0, Валенсия Испания – 2-1, Пулковице Польша – 2-1, Бурж Франция – 2-1, Виртус Италия – 1-2, Фенербахче Турция – 1-2, Сексард Венгрия – 1-2, Олимпиакос Греция – 0-3. 

Группа B

Мехелен Бельгия – Жирона Испания – 77:67 (24:16, 15:13, 15:19, 23:19)

МЕХЕЛЕН: Бертш (17 + 6 подборов), Ресимонт (17 + 7 подборов), Беркани (15 + 8 передач), Моррисон (14 + 11 подборов)

ЖИРОНА: Мерфи (16 + 7 подборов), Толо (13), Корнелиус (10)

10 ноября. 22.30

Турнирное положение: Шопрон Венгрия – 3-0, Жирона Испания – 2-1, Авенида Испания – 2-1, Фамила Италия – 2-1, ДВТК Венгрия – 1-2, Мерсин Турция – 1-2, Мехелен Бельгия – 1-2, Ланды Франция – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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