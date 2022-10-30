Боян Богданович и «Детройт» договорились о продлении контракта на 2 года и 39,1 млн долларов

Форвард договорился с клубом о продлении контракта на два года и 39,1 миллиона долларов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

За нынешний сезон по условиям действующего контракта Богданович заработает 19,55 млн. Новое соглашение будет рассчитано до конца сезона-2024/25.

В сентябре этого года «Юта» обменяла 33-летнего Богдановича в «Детройт» на Келли Олиника и Сэйбена Ли. Хорват набирает за «Пистонс» 23,0 очка, 3,5 подбора и 2,0 передачи в среднем за матч.

Кто выстрелит в новом сезоне НБА: Бен Симмонс – в идеальной команде, Джейлен Саггс – в комфортной среде, Грант Уильямс – в контрактный год