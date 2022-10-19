«Буллинг в соцсетях – это неподабающее поведение». Клэй Томпсон извинился перед Ронни 2K

Теги Голден Стэйт НБА Клэй Томпсон соцсети NBA 2K Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон извинился за то, что назвал промоутера баскетбольного симулятора NBA 2K Ронни 2К «клоуном» в инстаграме.

«Хочу извиниться перед Ронни 2K. Я эмоционально отреагировал на вымышленный рейтинг и выплеснул свою злость на него, подшучивая в комментариях. Буллинг в соцсетях – это неподабающее поведение и я прошу прощение за это, бро», – написал Томпсон.

Ранее 32-летний баскетболист препирался с Ронни 2К из-за показателя 3-очковых бросков в новой версии игры. Томпсон считает, что его уровень должен превышать отметку 90, в то время как разработчики выставили ему 88.

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