«Буллинг в соцсетях – это неподабающее поведение». Клэй Томпсон извинился перед Ронни 2K

Атакующий защитник извинился за то, что назвал промоутера баскетбольного симулятора NBA 2K Ронни 2К «клоуном» в инстаграме.

«Хочу извиниться перед Ронни 2K. Я эмоционально отреагировал на вымышленный рейтинг и выплеснул свою злость на него, подшучивая в комментариях. Буллинг в соцсетях – это неподабающее поведение и я прошу прощение за это, бро», – написал Томпсон.

Ранее 32-летний баскетболист препирался с Ронни 2К из-за показателя 3-очковых бросков в новой версии игры. Томпсон считает, что его уровень должен превышать отметку 90, в то время как разработчики выставили ему 88.

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