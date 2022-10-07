Брэндон Ингрэм: «Дома постоянно смотрю видео с Майклом Джорданом»

Форвард «Нового Орлеана» признался, что дома постоянно смотрит видео с легендарным .

«Когда я прихожу домой, я не смотрю обычные телешоу, я смотрю часовые видео с Майклом Джорданом. Только 96-97. Я смотрю их постоянно. Смотрю, как он играет спиной к кольцу, бросает из-за дуги, проходит к кольцу, отдает передачи, играет в защите. Я смотрю все, чему могу научиться.

Если я иду домой, я смотрю только баскетбол. Я не хочу ничего другого, потому что всегда думаю о том, что кто-то работает усерднее меня», – рассказал Ингрэм.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?