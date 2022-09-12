Владимир Лучич – о матче с Италией: «Мы разочарованы, это очень тяжелое поражение»

Форвард сборной Сербии Владимир Лучич подвел итоги матча с Италией (86:94) в 1/8 финала плей-офф .

«Мы начали нервничать, мазать открытые броски. Сопернику же удался ряд попаданий из-за дуги, они обрели уверенность. Мы разочарованы, это очень тяжелое поражение.

Итальянцы создали нам много проблем, нам не удавалось справляться с ситуациями, когда они разыгрывали пик-н-попы. Они набрали много очков, атакуя с дистанции. Это стало ключевым моментом», – заявил Лучич.

В четвертой четверти один из фаворитов турнира уступил итальянцам со счетом 18:28.

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