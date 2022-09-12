Никола Калинич – о матче с Италией: «Не понимаем, что случилось»

Форвард сборной Сербии Никола Калинич прокомментировал поражение от Италии (86:94) в 1/8 финала плей-офф .

«Не понимаем, что случилось. Итальянцы начали попадать, надо отдать им должное. Они заставили нас играть в удобном для себя ритме. Они забросили кучу трехочковых, много сумасшедших бросков», – заявил Калинич.

В четвертой четверти один из фаворитов турнира уступил итальянцам со счетом 18:28.

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