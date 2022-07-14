Д’Анджело Расселл хочет продлить контракт с «Миннесотой» до начала сезона

Защитник «Миннесоты» Д’Анджело Расселл заявил, что хочет подписать продление контракта с клубом до начала сезона-2022/23.

«Черт возьми, да. Очевидно, что любой игрок хочет продления», – ответил Расселл, когда его спросили, хочет ли он заключить сделку до начала сезона.

Контракт Д’Анджело истекает по окончании следующего сезона, за который он заработает 31,4 млн долларов. Сообщалось, что «Миннесота» готова расстаться с Расселлом и ищет варианты обмена.

В сезоне-2021/22 Расселл провел 65 матчей, набирая в среднем 18,1 очка, 3,3 подбора и 7,1 передачи.

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