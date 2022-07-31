Д’Анджело Расселл: «В НБА полно атлетов, но не баскетболистов»

Разыгрывающий «Миннесоты» Д’Анджело Расселл отметил недостаточно развитые баскетбольные навыки у многих физически одаренных игроков НБА.

«При всем уважении, в полно атлетов, но не баскетболистов», – написал Расселл в твиттере.

Ранее сообщалось, что «Тимбервулвс» пытались обменять разыгрывающего этим летом, но ни одна команда лиги не проявила интерес к сделке.

Контракт Д’Анджело истекает по окончании следующего сезона, за который он заработает 31,4 миллиона долларов.

В сезоне-2021/22 Расселл провел 65 матчей, набирая в среднем 18,1 очка, 3,3 подбора и 7,1 передачи.

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