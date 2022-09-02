26 очков и 9 передач Матеуша Понитки помогли Польше победить Чехию

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Бывший форвард «Зенита» Матеуш Понитка помог сборной Польше одержать победу над командой Чехии в первом матче чемпионата Европы (99:84).

Понитка стал самым результативным игроком встречи, набрав 26 очков (9 из 16 с игры), сделав 9 передач и 4 подбора. Защитник Эй Джей Слотер принес Польше 23 очка.

Лучшим в составе чешской команды стал Ян Веселы – 17 очков. Томаш Саторански не набрал ни одного очка за 17 минут на площадке.

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