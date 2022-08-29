Билл Симмонс: «Если «Лейкерс» обменяют Уэстбрука в другую команду и та выкупит его контракт, он окажется вне лиги»

Известный спортивный эксперт считает, что разыгрывающий Расселл Уэстбрук может оказаться вне лиги, если станет свободным агентом, поскольку не нужен ни перестраивающимся командам, ни претендентам на чемпионство.

«Если «Лейкерс» обменяют в другую команду и та выкупит его контракт, я думаю, что он окажется вне лиги.

Я не утверждаю это в духе Скипа Бэйлесса. Я просто думаю, что он один из тех немногих игроков, которые не нужны командам, которые танкуют и претендуют на лотерейный пик. Он будет пытаться играть по 40 минут за матч, набирать статистику и делать вас более конкурентоспособными.

Мне сложно представить команду уровня плей-офф, которой он подошел бы. Он не захочет выходить со скамейки запасных», – сказал Симмонс.

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