Сборная Греции отцепила от состава Калаицакиса, Кузелоглу и Какламанакиса

Теги сборная Греции Костас Слукас Яннис Папапетру Димитрис Итудис Георгиос Папаяннис Костас Адетокумбо Евробаскет-2022 Панайотис Калаицакис Димитрис Какламанакис Яннис Кузелоглу Баскетбол

Сборная Греции отцепила от состава Панайотиса Калаицакиса, Янниса Кузелоглу и Димитриса Какламанакиса.

Главный тренер греков Димитрис Итудис по-прежнему не определился с заявкой на Евробаскет-2022, так как четыре игрока в последнее время испытывали проблемы со здоровьем.

По словам специалиста, команда собирается дождаться последней тренировки, чтобы оценить состояние Костаса Слукаса, Георгиоса Панаянниса, Янниса Папапетру и Костаса Адетокумбо. После этого будет принято окончательное решение по составу.

На данный момент в расположении сборной Греции остаются 14 игроков:

Димитриос Аграванис, Яннис Адетокумбо, Костас Адетокумбо, Танасис Адетокумбо, Лефтерис Бохоридис, Ник Калатес, Тайлер Дорси, Леонидас Каселакис, Яннулис Ларендзакис, Михалис Лунцис, Георгиос Панаяннис, Костас Папаниколау, Яннис Папапетру и Костас Слукас.

Деннис Родман корешится с политиками по всему миру. А в Россию на переговоры все-таки не поедет

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные