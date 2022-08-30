Сборная Греции отцепила от состава Калаицакиса, Кузелоглу и Какламанакиса

Сборная Греции отцепила от состава Панайотиса Калаицакиса, Янниса Кузелоглу и Димитриса Какламанакиса.
Главный тренер греков Димитрис Итудис по-прежнему не определился с заявкой на Евробаскет-2022, так как четыре игрока в последнее время испытывали проблемы со здоровьем.
По словам специалиста, команда собирается дождаться последней тренировки, чтобы оценить состояние Костаса Слукаса, Георгиоса Панаянниса, Янниса Папапетру и Костаса Адетокумбо. После этого будет принято окончательное решение по составу.
На данный момент в расположении сборной Греции остаются 14 игроков:
Димитриос Аграванис, Яннис Адетокумбо, Костас Адетокумбо, Танасис Адетокумбо, Лефтерис Бохоридис, Ник Калатес, Тайлер Дорси, Леонидас Каселакис, Яннулис Ларендзакис, Михалис Лунцис, Георгиос Панаяннис, Костас Папаниколау, Яннис Папапетру и Костас Слукас.
Деннис Родман корешится с политиками по всему миру. А в Россию на переговоры все-таки не поедет