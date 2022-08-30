Сборная Греции отцепила от состава Калаицакиса, Кузелоглу и Какламанакиса

Сборная Греции отцепила от состава Панайотиса Калаицакиса, Янниса Кузелоглу и Димитриса Какламанакиса.

Главный тренер греков по-прежнему не определился с заявкой на , так как четыре игрока в последнее время испытывали проблемы со здоровьем.

По словам специалиста, команда собирается дождаться последней тренировки, чтобы оценить состояние Костаса Слукаса, Георгиоса Панаянниса, и . После этого будет принято окончательное решение по составу.

На данный момент в расположении сборной Греции остаются 14 игроков:

Димитриос Аграванис, Яннис Адетокумбо, Костас Адетокумбо, Танасис Адетокумбо, Лефтерис Бохоридис, Ник Калатес, Тайлер Дорси, Леонидас Каселакис, Яннулис Ларендзакис, Михалис Лунцис, Георгиос Панаяннис, Костас Папаниколау, Яннис Папапетру и .

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