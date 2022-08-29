Леброн Джеймс: «Ванкувер! Спасибо за гостеприимство»

Звездный форвард поделился впечатлениями от поездки в Ванкувер и концерта рэпера Кендрика Ламара.

«Ванкувер! Спасибо за гостеприимство в выходные. Впервые побывал в вашем красивом, замечательном городе!

Кендрик Ламар, ты единственный в своем роде, брат! Потрясающее шоу от потрясающего человека! Цените любовь!» – написал Леброн на своей странице в Twitter.

Ранее в сети появились видео, как Леброн и его жена Саванна развлекались на концерте рэпера.

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