Женская НБА. «Вашингтон» – «Сиэтл», «Атланта» встретится с «Далласом»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоятся два матча.

«Вашингтон» примет , «Атланта» дома встретится с «Далласом».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

– Сиэтл

30 июля. 19:00

–

31 июля. 2:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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