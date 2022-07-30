Женская НБА. «Вашингтон» – «Сиэтл», «Атланта» встретится с «Далласом»

Теги результаты женская НБА Сиэтл жен Вашингтон жен Атланта жен Даллас жен Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоятся два матча.

«Вашингтон» примет «Сиэтл», «Атланта» дома встретится с «Далласом».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Сиэтл

30 июля. 19:00

АтлантаДаллас

31 июля. 2:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Эван Мобли – это новый Гарнетт или новый Оладжувон? Погружаемся в воспоминания о великих и сравниваем их дебюты в НБА

Скандал в женской НБА: примадонна бросила клуб перед плей-офф. Лиз Кэмбедж конфликтует с «Лос-Анджелесом» весь сезон, а с баскетболом – всю жизнь

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные