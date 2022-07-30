Женская НБА. «Вашингтон» – «Сиэтл», «Атланта» встретится с «Далласом»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоятся два матча.
«Вашингтон» примет «Сиэтл», «Атланта» дома встретится с «Далласом».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Вашингтон – Сиэтл
30 июля. 19:00
Атланта – Даллас
31 июля. 2:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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