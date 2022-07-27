«Лейкерс» продлили контракт с ассистентом Филом Хэнди

продлили контракт с ассистентом главного тренера Филом Хэнди, сообщает инсайдер ESPN Марк Спирс.

Хэнди присоединился к штабу «озерников» в 2019 году. До подписания нового соглашения в контракте специалиста оставался один год.

Фил трижды становился чемпионом НБА в качестве тренера-ассистента. Он помог взять титулы «Кливленду» (2016), «Торонто» (2019) и «Лейкерс» (2020).

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