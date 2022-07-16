Велимир Перасович: «Хантер одинаково эффективен на позициях форварда и центрового»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович назвал сильные качества новобранца команды Винса Хантера.

«Хантер – прыгучий и атлетичный «большой», который одинаково эффективен как на позиции тяжелого форварда, так и центрового. Он агрессивно действует под щитами, обладает высокой скоростью и отличной координацией.

Хорошее чувство мяча и грамотный выбор позиции на площадке помогают Винсу часто перехватывать мячи и совершать много блок-шотов», – заявил Перасович.

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