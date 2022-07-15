Велимир Перасович: «Рейнольдс очень поможет УНИКСу на обеих сторонах площадки»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович отметил, что американский центровой усилит казанскую команду на обеих сторонах площадки. «В лице Рейнольдса мы получили серьезное усиление, потому что позиция пятого номера чрезвычайно важна.

Джален обладает опытом выступления в Евролиге и Лиге ВТБ. Не сомневаюсь, что он очень поможет нам на обеих сторонах площадки», – сказал тренер.

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