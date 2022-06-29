«Детройт» планирует оставить Нерленса Ноэла и Алека Беркса

хочет использовать центрового и защитника в следующем сезоне, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Сегодня «Пистонс» приобрели Ноэла и Беркса у «Никс», получив также два драфт-пика второго раунда и 6 миллионов долларов.

Генеральный менеджер «Детройта» Трой Уивер, будучи руководителем «Оклахомы», в 2018 году подписал Ноэла в свою команду. Беркс будет идеальным опытным наставником для талантливых молодых защитников «Пистонс», отмечает Воджнаровски.

Несмотря на приобретение Ноэла, «Пистонс» по-прежнему намерены оставить тяжелого форварда на следующий сезон. Сегодня они выставили ему квалификационное предложение.

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