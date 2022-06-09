Восстановление Бена Симмонса после операции идет по графику

Звездный разыгрывающий «Нетс» успешно восстанавливается после перенесенной 5 мая операции на спине.

Послеоперационный этап восстановления Симмонса прошел без осложнений. Теперь австралиец сможет приступить к реабилитационным мероприятиям.

Предполагалось, что Симмонс вернется на площадку через 3 месяца после операции, пока что он идет согласно графику.

Бен не сыграл в нынешнем сезоне ни одного матча из-за психологических проблем и травмы спины.

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