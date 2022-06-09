Восстановление Бена Симмонса после операции идет по графику

Звездный разыгрывающий «Нетс» Бен Симмонс успешно восстанавливается после перенесенной 5 мая операции на спине.
Послеоперационный этап восстановления Симмонса прошел без осложнений. Теперь австралиец сможет приступить к реабилитационным мероприятиям.
Предполагалось, что Симмонс вернется на площадку через 3 месяца после операции, пока что он идет согласно графику.
Бен не сыграл в нынешнем сезоне НБА ни одного матча из-за психологических проблем и травмы спины.
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