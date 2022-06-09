Восстановление Бена Симмонса после операции идет по графику

Теги травмы Бруклин НБА Бен Симмонс Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Нетс» Бен Симмонс успешно восстанавливается после перенесенной 5 мая операции на спине.

Послеоперационный этап восстановления Симмонса прошел без осложнений. Теперь австралиец сможет приступить к реабилитационным мероприятиям. 

Предполагалось, что Симмонс вернется на площадку через 3 месяца после операции, пока что он идет согласно графику.

Бен не сыграл в нынешнем сезоне НБА ни одного матча из-за психологических проблем и травмы спины.

«Бруклин» Ирвинга и Дюрэнта – фаворит Востока или команда уровня плей-ин? Никто толком не понимает

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные