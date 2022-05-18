Георгиос Барцокас – лучший тренер сезона Евролиги-2021/22

Главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас официально признан лучшим тренером сезона Евролиги-2021/22.
Об этом было объявлено в среду на церемонии вручении наград в Белграде.
Это вторая награда «Лучший тренер года» в карьере 56-летнего греческого специалиста. Первую он получил за сезон-2012/13, в котором привел «Олимпиакос» к победе в чемпионате.
Барцокас вернулся в греческий клуб в 2020 году, проведя два сезона в российских «Химках».
«Олимпиакос» завершил регулярный чемпионат на втором месте, после чего обыграл «Монако» в четвертьфинальной серии плей-офф (3-2).
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