Георгиос Барцокас – лучший тренер сезона Евролиги-2021/22

Главный тренер официально признан лучшим тренером сезона Евролиги-2021/22.

Об этом было объявлено в среду на церемонии вручении наград в Белграде.

Это вторая награда «Лучший тренер года» в карьере 56-летнего греческого специалиста. Первую он получил за сезон-2012/13, в котором привел «Олимпиакос» к победе в чемпионате.

Барцокас вернулся в греческий клуб в 2020 году, проведя два сезона в российских «Химках».

«Олимпиакос» завершил регулярный чемпионат на втором месте, после чего обыграл «Монако» в четвертьфинальной серии плей-офф (3-2).

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