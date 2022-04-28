Эргин Атаман: «Еще два матча, и мы – чемпионы»

Главный тренер турецкого Эргин Атаман прокомментировал победу над в 4-м матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги (75:70, 3-1) и выход своей команды в третий подряд «Финал четырех».

«Это была отличная серия. Мы оказались более удачливы, так как выиграли матч в последние две минуты. «Милан» тоже играл невероятно.

В такой атмосфере играть непросто. Еще раз хочу сказать, что в Стамбуле одна из лучших атмосфер в мире. Я рад за свою команду, за своих игроков, потому что эта команда заслуживает вернуться в «Финал четырех».

Еще два матча, и мы – чемпионы. Я говорил на прошлой неделе, что дома мы выиграем два подряд матча. Теперь все увидят, что мы снова станем чемпионами», – заявил Атаман.

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