Василие Мицич – MVP 27-го тура Евролиги

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Разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Василие Мицич признан MVP 27-го раунда Евролиги.

«Эфес» выиграл у «Маккаби» со счетом 109:77. Серб набрал 20 очков и 10 передач без единой потери.

30 баллов за эффективность действий – лучший показатель среди всех игроков 27-го тура. 

Мицич признается самым ценным игроком раунда во второй раз в сезоне и в восьмой за карьеру.

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