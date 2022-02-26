Василие Мицич – MVP 27-го тура Евролиги

Разыгрывающий признан MVP 27-го раунда .

«Эфес» выиграл у «Маккаби» со счетом 109:77. Серб набрал 20 очков и 10 передач без единой потери.

30 баллов за эффективность действий – лучший показатель среди всех игроков 27-го тура.

Мицич признается самым ценным игроком раунда во второй раз в сезоне и в восьмой за карьеру.

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