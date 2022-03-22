Стефанос Дедас вошел в тренерский штаб ЦСКА

Московский ЦСКА объявил о назначении Стефаноса Дедаса ассистентом главного тренера.

Греческий специалист покинул и присоединился к тренерскому штабу до конца нынешнего сезона. Он заменил Андреаса Пистиолиса, который возглавил турецкий .

В прошлом году Дедас был признан тренером года в чемпионате Израиле, возглавляя . С 2011 по 2013 годы он также был помощником в санкт-петербургском «Спартаке».

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