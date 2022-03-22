Леброн Джеймс: «Мне все равно, что говорят про «Лейкерс». Сейчас лучшее время в моей жизни»

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По словам форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, он знает, что калифорнийскую команду считают слишком старой и травматичной, а атмосферу внутри называют токсичной.

«Ничто из этого не имеет для меня значения. Я получаю удовольствие от игры в баскетбол. Как только покидаю арену, все остается там. Я и правда провожу сейчас лучшее время в моей жизни.

Я работаю над этим, мы работаем над этим. Это все, что имеет значение», – заявил Джеймс.

В понедельник Джеймс сделал трипл-дабл с 38 набранными очками в победном матче с «Кливлендом».

Кажется, что Леброн – это ходячая антиреклама НБА? «Все не так однозначно»

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