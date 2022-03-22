Леброн Джеймс: «Мне все равно, что говорят про «Лейкерс». Сейчас лучшее время в моей жизни»

По словам форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, он знает, что калифорнийскую команду считают слишком старой и травматичной, а атмосферу внутри называют токсичной.
«Ничто из этого не имеет для меня значения. Я получаю удовольствие от игры в баскетбол. Как только покидаю арену, все остается там. Я и правда провожу сейчас лучшее время в моей жизни.
Я работаю над этим, мы работаем над этим. Это все, что имеет значение», – заявил Джеймс.
В понедельник Джеймс сделал трипл-дабл с 38 набранными очками в победном матче с «Кливлендом».
Кажется, что Леброн – это ходячая антиреклама НБА? «Все не так однозначно»