Грег Уиттингтон поможет «Локомотиву-Кубань» в матче против «Цмоки-Минска»

Тяжелый форвард «Локомотива-Кубань» Грег Уиттингтон вернулся в строй, пропустив несколько матчей. Американец отправился с командой на гостевой матч с «Цмоки-Минска» в Лиге ВТБ.

В Краснодаре остались центровой и форвард , которые продолжают восстанавливаться от травм. Защитник Джейлен Барфорд также не сыграет против «Цмоки-Минска», но выйдет на площадку в игре с УНИКСом 27 марта.

Матч – состоится 20 марта в 13.00 по московскому времени.

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