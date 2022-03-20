Грег Уиттингтон поможет «Локомотиву-Кубань» в матче против «Цмоки-Минска»

Теги Локомотив-Кубань Цмоки-Минск Единая лига ВТБ Грег Уиттингтон Джонатан Мотли Стэнтон Кидд Джейлен Барфорд Баскетбол

Тяжелый форвард «Локомотива-Кубань» Грег Уиттингтон вернулся в строй, пропустив несколько матчей. Американец отправился с командой на гостевой матч с «Цмоки-Минска» в Лиге ВТБ.

В Краснодаре остались центровой Джонатан Мотли и форвард Стэнтон Кидд, которые продолжают восстанавливаться от травм. Защитник Джейлен Барфорд также не сыграет против «Цмоки-Минска», но выйдет на площадку в игре с УНИКСом 27 марта.

Матч «Цмоки-Минск»«Локомотив-Кубань» состоится 20 марта в 13.00 по московскому времени.

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