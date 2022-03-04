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    Аарон Несмит получил растяжение связок голеностопного сустава

    Теги травмы Бостон Мемфис НБА Аарон Несмит Баскетбол

    Защитник «Бостона» Аарон Несмит не доиграл матч против «Мемфиса» (120:107) из-за растяжения связок правого голеностопного сустава.

    Несмит вышел в стартовой пятерке вместо травмированного Джейлена Брауна, но сам получил повреждение, борясь за подбор в защите за 6:53 до конца первой четверти. Члены тренерского штаба «Селтикс» помогли игроку встать на ноги, а затем помогли дойти до раздевалки.

    Несмит провел в игре чуть больше пяти минут, не набрав ни одного очка.

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