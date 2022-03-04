Аарон Несмит получил растяжение связок голеностопного сустава

Защитник не доиграл матч против (120:107) из-за растяжения связок правого голеностопного сустава.

Несмит вышел в стартовой пятерке вместо травмированного Джейлена Брауна, но сам получил повреждение, борясь за подбор в защите за 6:53 до конца первой четверти. Члены тренерского штаба «Селтикс» помогли игроку встать на ноги, а затем помогли дойти до раздевалки.

Несмит провел в игре чуть больше пяти минут, не набрав ни одного очка.

Демар Дерозан вновь доминирует в регулярке НБА. Но мы по-прежнему уверены, что он оплошает в плей-офф