Женская НБА оштрафовала «Нью-Йорк» на 500 000 долларов за фрахт частных рейсов

Женская НБА оштрафовала на рекордную сумму 500 000 долларов за фрахт частных рейсов для игроков в сезоне 2021 года.

Джо и Клара Ву Цай, купившие команду в январе 2019 года, зафрахтовали рейсы для полета в ​​Напу в День труда (национальный праздник в США, отмечаемый в первый понедельник сентября). Это является нарушением коллективного договора женской НБА.

Изначально лига хотела оштрафовать клуб на 1 млн долларов, но решение было обжаловано.

Кроме того, исполнительный директор «Нью-Йорка» Оливер Вайсберг исключен из исполнительного комитета женской НБА. Также сообщается, что лига рассматривала возможность «закрытия клуба» и «лишения клуба драфт-пиков».

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